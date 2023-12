PM que matou suspeito de invadir sua residência sofre atentado em BP

O policial militar que matou o invasor de sua casa no final semana, em Barra do Piraí, sofreu uma tentativa de homicídio na noite da terça-feira (19). Segundo as primeiras informações, o agente estava com a família na Rua Otaviano Gomes Carneiro, na Vila Helena, quando sofreu o atentado.

As circunstâncias ainda não estão bem esclarecidas. Consta que o policial foi ferido na perna, sendo atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que funciona ao lado da Santa Casa de Barra do Piraí.

O caso mobilizou diversas viaturas da Polícia Militar em busca dos autores, que seriam cinco homens. Até o momento desta publicação, nenhum suspeito havia sido preso.

Invasão – O policial militar, que tem 45 anos, matou com um tiro na cabeça, na noite do sábado (16), Daniel Dutra de Souza Santos, o “Dany Boy”, de 27 anos. Segundo a PM, tentando fugir de uma abordagem, o suspeito invadiu a residência do agente, na Rua Otávio Gomes Carneiro, também na Vila Helena. A mulher do policial alertou o marido, que atirou. Daniel morreu no local.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio em legítima defesa e informou que Daniel tinha antecedentes por ameaça, corrupção de menores, furto, homicídio, tráfico de drogas, receptação, roubo a estabelecimento e resistência.