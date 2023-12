Suspeito é preso com grande quantidade de drogas em Volta Redonda

Policiais militares prenderam na tarde do último domingo (17), no Beco do Val, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, um suspeito de 41 anos com grande quantidade de drogas. A ocorrência foi divulgada nesta manhã pela Polícia Militar.

Os agentes foram ao local após receberem uma denúncia sobre suspeitos praticando o tráfico de drogas. Assim que avistaram os policiais os suspeitos fugiram, mas um foi alcançado. Com ele foram apreendidos 715 pinos de cocaína, trouxinhas de maconha, 20 sacolés de crack, um rádio transmissor e R$100.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.