A última viagem deste ano do programa “Viva a Melhor Idade”, da Prefeitura de Volta Redonda, foi realizada na segunda-feira (18), encerrando a temporada de 2023. Desta vez, os beneficiados foram os grupos de convivência da Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social) que viajaram com destino a Caxambu (MG), onde ficaram hospedados no Hotel Glória.

Os participantes retornaram na terça-feira (19) a Volta Redonda, após curtirem todas as maravilhas do hotel com café da manhã, almoço com comidas típicas da região, café da tarde, além de jantar dançante. Os viajantes também tiveram acesso a toda estrutura do Hotel Glória, como sala de jogos, karaokê e recreação na piscina, e ainda visita ao Parque das Águas – ponto turístico de Caxambu.

A programação do segundo dia ofereceu aos grupos, além do café da manhã, duas opções para o período matutino: visita ao Parque das Águas ou atividades recreativas na piscina do hotel. Para finalizar, almoço de despedida e retorno para Volta Redonda.

No total, foram 32 viagens ao longo de 2023 com saída de seis ônibus por dia, levando 276 pessoas – entre idosos participantes ativos dos programas das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Assistência Social (Smas), além de profissionais das secretarias e da empresa de turismo contratada para realizar a viagem.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, que está de férias, comentou que o programa “Viva a Melhor Idade” proporciona momentos de lazer e, sobretudo, bem-estar e vitalidade aos idosos, sendo uma marca da sua administração.

“Gente, os nossos idosos merecem! Eles ajudaram a construir Volta Redonda, esse projeto garante mais saúde e momentos inesquecíveis para muitos que não têm oportunidade de viajar e se divertir. Se Deus quiser, vamos continuar em 2024 com as viagens do programa ‘Viva a Melhor Idade’. Um grande abraço a todos os participantes. Valeu!”, disse o prefeito.