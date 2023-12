Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido na quarta-feira (20), por suspeita de participação no atentado contra um policial militar, no bairro Santa Helena, em Barra do Piraí, na noite da última terça-feira (19). A informação é da Polícia Militar. Ele foi encontrado no bairro São Luís da Barra, que fica no limite da cidade com Volta Redonda.

O atentado ocorreu em represália à morte de um homem que invadiu a casa do agente, fugindo de uma abordagem policial. O homem, que foi atingido por um tiro na cabeça, tinha anotações criminais por ameaça, corrupção de menores, furto, homicídio, tráfico de drogas, receptação, roubo a estabelecimento e resistência.

De acordo com o delegado de Barra do Piraí, Antônio Furtado, o policial foi vítima de uma emboscada, pois, para atrair o PM para a porta, foram soltos rojões em direção à residência. Quando o policial saiu para ver o que estava ocorrendo, vários bandidos atiraram contra ele, que revidou. Os bandidos fugiram em direção a uma linha férrea. O policial não ficou ferido gravemente.