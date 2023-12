Além de xingamentos e violência psicológica, o suspeito chegou a jogar uma bicicleta na vítima

Policiais civis da 88ª DP e militares do 10º BPM prenderam um ajudante de pedreiro de 23 anos, no início da tarde de ontem, dia 20, por volta de 13h, no distrito de Ibiapas, em Barra do Piraí, suspeito de ameaçar de morte a sua ex-namorada, uma estudante de 21 anos. O casal se relacionou por aproximadamente um ano, mas há 15 dias a vítima decidiu terminar.

O delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, contou que na madrugada de quarta-feira, durante uma conversa na porta da casa da estudante, o jovem afirmou não aceitar o término e mencionou ter um amigo disposto a emprestar-lhe um revólver calibre 38 caso ela iniciasse um novo relacionamento. Em seu depoimento, a vítima relatou que o ex-namorado chegou a afirmar que qualquer contato dela com outra pessoa seria interpretado como traição, e que mulheres que agem dessa maneira merecem ser agredidas ou morrer. A estudante também revelou ter sido vítima de violência física enquanto namorava, completando que o ajudante de pedreiro chegou a jogar uma bicicleta em cima dela.

Durante a conversa mencionada, o agressor pegou o celular da vítima à força, esganando-a e posteriormente quebrando o aparelho ao jogá-lo contra um poste. Além disso, ele chutou o pé da jovem e proferiu uma série de xingamentos. A vítima, na manhã seguinte, denunciou o fato na 88ª DP.

Os agentes se deslocaram até Ipiabas em busca do agressor, onde ele foi encontrado e preso em flagrante. Ele será responsabilizado pelos crimes de violência psicológica, injúria, dano e lesão corporal. As penas associadas a esses crimes somam mais de seis anos de prisão. A audiência de custódia está programada para ocorrer hoje, dia 21, em Volta Redonda.

Furtado ressaltou a gravidade do ocorrido, destacando a importância de se combater a violência cometida contra as mulheres. O delegado completou que as autoridades devem sempre incentivar as vítimas a denunciarem os casos, reforçando a mensagem de que nenhuma forma de agressão é aceitável na sociedade.

-Acredito que um término de um relacionamento não é o fim da vida de ninguém, até porque as pessoas não são uma propriedade da outra, muito menos objetos. Casos como esse devem ser tratados com seriedade e a consequência para manifestações violentas é a prisão. Estamos aqui para ser um apoio, uma luz no fim do túnel para tantas mulheres que acham desamparadas e aflitas. Vocês não estão sozinhas – concluiu.