Uma colisão frontal entre dois veículos foi registrada no início da noite desta quinta-feira(21), no km 270, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí. O acidente foi próximo ao Aldeia das Águas.

No veículo Celta quatro pessoas ficaram feridas e no veículo Corsa duas pessoas se feriram, sem gravidade. Não há informações sobre o estado de saúde das demais vítimas. Elas foram levadas para hospitais em Vassouras, Barra do Piraí e Volta Redonda.

Trânsito ficou muito congestionado em virtude dos procedimentos e presença das equipes e viaturas.