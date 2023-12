Forças de segurança contarão com bases em diversos bairros da cidade buscando coibir a prática com motos barulhentas, que geram transtornos e infrações de trânsito

A Guarda Municipal de Volta Redonda e a Polícia Militar farão operações na véspera e no dia de Natal (dias 24 e 25 deste mês) para coibir e combater os chamados “rolezinhos” – encontros de motociclistas em que costumam ser praticadas infrações de trânsito pelas ruas da cidade, como, por exemplo, a presença de motos barulhentas. As ações estratégicas e os ajustes operacionais foram definidos em um encontro entre as forças de segurança.

A Guarda Municipal contará com bases de concentração em bairros da margem direita e esquerda do Rio Paraíba do Sul – assim como a Polícia Militar, que ocupará áreas estratégicas nos dois lados da cidade. O objetivo é facilitar o deslocamento dos agentes caso algum movimento atípico seja detectado.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o combate aos “rolezinhos” é uma das principais metas das forças de segurança da cidade neste fim de ano. Quem for flagrado cometendo qualquer irregularidade pode ter a motocicleta removida ao Depósito Público Municipal. Haverá reforço de veículos de reboque para agilizar as ações de repressão a esse tipo de movimento.

“É um comportamento que causa muito transtorno e costumava acontecer principalmente neste fim de ano. Estamos trabalhando com dados de inteligência e operacionais, com o mapeamento de horários e locais onde isso costumava acontecer. É um trabalho preventivo e que eu não tenho dúvidas que, com o apoio da população, vamos ter sucesso”, destacou Luiz Henrique.

Além das equipes das ruas, agentes no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) estarão monitorando toda a cidade 24 horas por dia. Ou seja, qualquer tipo de aglomeração será combatida.

“É muito importante que a população denuncie qualquer aglomeração ou problema que ocorra na cidade para que nós possamos ter um Natal seguro. Qualquer denúncia sobre motocicletas barulhentas ou outras irregularidades pode ser feita através dos números 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil)”, concluiu Luiz Henrique.