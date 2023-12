Um homem perdeu a vida na noite de quarta-feira (20), após perder o controle da direção de sua mobilete em uma ladeira e colidir violentamente contra um muro de uma residência, na Travessa Garcia Júnior, no bairro Aparecida, em Valença.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos da vítima, identificada como Luciano Nunes Santos, de 55 anos. No local, a equipe constatou o óbito. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia da cidade para as medidas cabíveis. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também compareceu ao local.

Posteriormente, foi acionada a perícia do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC). O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal, (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.