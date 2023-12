Luiz Fernandes dos Santos Souza, de 48 anos, morreu na noite de quarta-feira (20) ao ser atingido por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre traficantes e policiais militares, na noite da quarta-feira (20), no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. Os policiais militares estavam em perseguição aos bandidos quando houve a troca de tiros.

Durante a tentativa de fuga, o carro dirigido pelos bandidos, um Gol prata, atropelou um ciclista e colidiu com outro veículo do mesmo modelo, depois de ser atingido na traseira pela viatura policial. Quando o carro finalmente parou, segundo os policiais, um suspeito de 19 anos saiu do veículo com uma pistola nas mãos e não obedeceu à ordem de soltar a arma. Ele foi ferido com um tiro, sendo socorrido pelo Samu e levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde se encontra sob custódia. O estado dele não foi informado.

Os outros suspeitos presos têm 21, 22 e 27 anos. Além da pistola com sete munições e do carro, foram apreendidos 2.650 pinos de cocaína, 700 gramas do mesmo entorpecente ainda não embalados, uma pedra de crack e grande quantidade de material para embalar entorpecentes.

A mulher de 27 anos que estava dirigindo o carro em que os suspeitos bateram foi atendida na Casa de Saúde Santa Maria, no Ano Bom. Já sobre o ciclista, atropelado nas imediações do Village Primavera, os policiais verificaram que ele não foi atendido em nenhum hospital da região.

A morte do morador, que chegou a provocar protestos no bairro, está sendo apurada pela Polícia Civil para determinar se ele foi atingido por disparo de policiais ou dos suspeitos. A perícia foi realizada e o laudo é aguardado pela investigação.