Um motorista de aplicativo, de 32 anos, teve o carro roubado na madrugada desta quinta-feira (21), em Volta Redonda, ao atender a uma corrida solicitada da Avenida Beira-Rio, no bairro Volta Grande, onde pegou dois homens, para o Retiro. No entanto, durante o trajeto, ele foi rendido com uma arma por um dos criminosos, que assumiu a direção do veículo.

Os bandidos retornaram ao ponto de partida, em frente a um ponto de ônibus, onde embarcaram outros três criminosos, que saíram do meio do mato. Depois, os bandidos seguiram para o bairro Três Poços, onde a vítima foi colocada no porta-malas.

Depois de abastecerem o carro no bairro São Luís, os cinco bandidos seguiram para a estrada do Turvo, no bairro São Luís da Barra, em Barra do Piraí, onde o motorista foi libertado depois de ser agredido com uma coronhada, levar uma gravata e ser ameaçado de morte. Segundo ele, três dos assaltantes aparentam ser menores de idade, embora estivessem usando uma touca. Os outros tinham aparência de 19 anos.

Além do carro – o Fiat Palio Attractive prata ano 2012, placa HLO-6J75 – os assaltantes roubaram três celulares e cerca de R$ 100. Até o momento desta publicação, o carro não havia sido encontrado. Qualquer informação sobre a localização do veículo pode ser dada ao telefone 190, da Polícia Militar.

Este é o segundo roubo de veículo a serviço de aplicativo comunicado à delegacia de Volta Redonda, em menos de uma semana. No dia 15, também de madrugada, criminosos levaram o Ônix de um motorista no bairro Roma, depois de pedirem uma corrida do Centro para o Jardim Tiradentes. (Foto: Arquivo pessoal) – Com informações Foco Regional