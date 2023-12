Mulheres são presas por furto de caixinha de Natal em Nova Iguaçu

Policiais da Operação Segurança Presente em Nova Iguaçu prenderam, na quarta-feira (20), duas mulheres por furtarem a caixinha de Natal de uma loja de doces na Avenida Marechal Floriano, no Centro de Nova Iguaçu. Com elas, foi encontrado um valor aproximado de R$ 800,00.

Os agentes do Nova Iguaçu Presente foram acionados por funcionários. Segundo uma colaboradora, ela testemunhou o ocorrido através das filmagens da loja e, ao sair, viu as suspeitas do lado de fora.

Ao serem questionadas pelos policiais, as acusadas admitiram ter furtado a caixinha. Elas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia da cidade, onde foram autuadas por furto e permaneceram presa.