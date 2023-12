Policiais militares, com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, prenderam na noite de quinta-feira (21), na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, um foragido da Justiça, de 38 anos. Contra ele constava um Mandado de Prisão Condenatória por tráfico de drogas, onde foi condenado a uma pena de 6 anos de prisão em regime fechado.

Ele foi localizado no endereço informado e não ofereceu resistência no momento da prisão, sendo levado para a Delegacia de Polícia da cidade para o cumprimento do mandado e providências cabíveis.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.