Policiais militares com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, recapturaram na tarde de quinta-feira (21), na Rua A, no bairro Areal, em Barra do Piraí, um evadido do Sistema Penitenciário e foragido da Justiça, de 31 anos.

Os agentes foram informados sobre a localização de um suspeito que poderia estar envolvido na tentativa de homicídio contra um policial militar ocorrida no dia 19/12/2023, no bairro Vila Helena. O homem foi encontrado e levado para a Delegacia de Polícia da cidade, para as medidas cabíveis. Contra ele consta um Mandado de Prisão, com pedido de recaptura, com condenação a 10 anos de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na noite da quarta-feira (20), a Polícia Militar também conduziu à delegacia de Barra do Piraí um adolescente de 16 anos. Ele tem parentesco com o homem de 27 anos que foi morto quando, fugindo de uma abordagem, invadiu a casa do policial militar – o que motivou a retaliação três dias depois.