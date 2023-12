Carreta dá “L” na Dutra em Barra Mansa

Uma carreta deu um “L” no km 275, da Via Dutra, no sentido São Paulo, próximo ao bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa.

Segundo a concessionária da rodovia, no momento desta publicação havia congestionamento de 3km, com a pista de rodagem totalmente interditada, mas alguns veículos estavam conseguindo passar pelo acostamento.

A Polícia Rodoviária Federal informou que chovia no momento do acidente. As equipes da concessionária já estavam no local, mas sem previsão de normalização do trânsito. (Foto de leitor)