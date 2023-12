O acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (22) com a carreta que deu um “L” no km 275, da Via Dutra, em Barra Mansa, acabou causando um engavetamento entre dois veículos pesados e três automóveis. O congestionamento chega a 15 km.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal cinco vítimas foram socorridas e levadas para o hospital São João Batista, em Volta Redonda. Não há informações sobre o estado de saúde delas. A pista chegou a ficar completamente interditada. Por volta de 20 horas, uma faixa foi liberada.