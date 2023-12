Um motociclista de 31 anos ficou gravemente ferido em um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (22), no km 271, da Via Dutra, no bairro Monte Cristo, em Barra Mansa.

O condutor de uma carreta betoneira tentou acessar o retorno, mas acabou atingindo o motociclista que estava em um “ponto cego” a sua direita.

A vítima foi levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Não há informações sobre seu quadro de saúde.