Um acidente foi registrado no início da noite da quinta-feira (21) no Centro de Barra Mansa. O motorista de um Chevette perdeu a direção quando trafegava pela Rua Dr. José Alves, caindo com o carro – um Chevette – na Rua Vereador Pinho de Carvalho, que dá acesso a um centro universitário.

Os bombeiros foram acionados e socorreram o motorista. Ele sofreu um corte na testa e escoriações.