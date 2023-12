Policiais militares prenderam na noite de quinta-feira (21) na Rua Divinéia, na Japuíba, Angra dos Reis, um homem de 42 anos, apontado como um dos principais líderes de uma facção criminosa na cidade. Com ele foi preso um suspeito de 23 anos, que seria o gerente geral da facção.

As prisões ocorreram a partir de informações do Disque Denúncia dando conta de que dois criminosos estariam praticando o tráfico de drogas no endereço mencionado. No local os suspeitos foram presos.

Com eles foram apreendidos 1.220 pinos de cocaína e 65 cigarros de maconha. As drogas e os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para as medidas cabíveis.

