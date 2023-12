O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região, Zeomar Tessaro, destacou no balanço de 2023 os resultados positivos alcançados em todas as campanhas salariais. O principal motivo foram as conquistas nas convenções e nos acordos coletivos, que fecharam com 100% de reposição da inflação nos salários e com ganho real, principalmente nos benefícios que, em alguns casos, chegaram a mais de 50% de ganho real.

– Foi um ano com muito destaque nas campanhas salariais, com uma mobilização histórica dos trabalhadores para fazer o enfrentamento pelos reajustes salariais. Com humildade e organização avançamos nas reivindicações mais importantes para a categoria – destaca Zeomar.

Para os trabalhadores da construção pesada, os ganhos foram nos salários e nos benefícios, além da garantia de todos os direitos das convenções anteriores. Além disso, o sindicato conquistou 100% da Participação dos Lucros e Resultados (PLR) para os trabalhadores com salários até R$ 5,500.

Já a convenção da montagem industrial seguiu a trajetória de anos anteriores com reajuste salarial, aumento na cesta básica e na alimentação, e conquistou 100% da Participação dos Lucros e Resultados (PLR) para os salários até R$ 2,655.

Para os trabalhadores dos mármores e granitos, o sindicato conquistou o reajuste salarial acima da inflação e 26% de aumento na cesta básica. Conseguiu baixar o desconto do vale-transporte para 2%, com o compromisso do patronal de reduzir para 1% em 2024. Garantiu a regulamentação da hora extra e inseriu no acordo o fechamento de convênios com descontos em medicamentos para os trabalhadores.

– Na campanha salarial da construção civil resgatamos as assembleias presenciais com os trabalhadores, na Praça Juarez Antunes, quando alcançamos 56.69% de reajuste na cesta básica para quem trabalha dentro da indústria – comemora Zeomar.

Acordos coletivos – Além das convenções coletivas, o sindicato fechou todos os acordos coletivos por empresas, com 100% de reposição da inflação mais ganho real. Em alguns casos, com 100% de ganho real nos benefícios: CSN Cimentos, Cimento Tupi, Cimento Votorantim, Detronic, Fareucia, M. Roscoe e Rip.

2024 – De acordo com Zeomar Tessaro, a expectativa para o próximo ano é de um aumento superior a 30% na geração de empregos, embasado nos investimentos que serão feitos pelo governo federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Minha Casa Minha Vida. “Além disso, existe uma expectativa em relação aos investimentos próprios que os municípios estarão realizando no ano que vem, pois muitos prefeitos estarão disputando a reeleição ou apoiando os seus sucessores”, ressalta.