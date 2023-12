Acidente entre caminhão e carro deixa 5 pessoas feridas em Vassouras

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente no final da madrugada deste sábado (23), na BR-393 (Lúcio Meira), em Vassouras. A colisão entre um carro de passeio e um caminhão aconteceu no km 222, em Maçambará, por volta das 5h40min. O choque foi tão violento que uma roda traseira do caminhão foi arrancada.

A Polícia Rodoviária Federal informou, às 8h44min, que a pista foi totalmente liberada, depois de ser implantado o sistema pare-siga para atendimento da ocorrência. Os feridos foram levados para o Hospital Escola de Vassouras, mas não há informações sobre o estado deles. (Foto: PRF)