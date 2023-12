O site e o aplicativo Celular Seguro já estão funcionando e liberados para os usuários. Com o sistema, quem tiver o celular roubado vai conseguir fazer o bloqueio rapidamente.

O site celularseguro.mj.gov.br entrou no ar na terça-feira (19). Já o aplicativo começou a funcionar na quarta (20) nas lojas de apps para Android e Apple.

Para fazer o login e o cadastro, tem que usar a conta do GOV.BR. Aí é só ler os termos de uso e, na sequência, aparecem as opções para registrar o telefone, as pessoas de confiança e as ocorrências.

Primeira opção é de contatos de confiança. Ali você coloca o nome, CPF, telefone e e-mail da pessoa.

Depois pode registrar o celular. Tem que preencher obrigatoriamente os campos de marca, modelo, número da linha e operadora. O número de série do aparelho, o IMEI e a pessoa de confiança são opcionais.

Para saber o número de série e o IMEI, é só ir no teclado normal e digitar *#06# e clicar em ligar.

A terceira opção é o registro de ocorrências. Ali você escolhe se vai abrir uma ocorrência para o seu telefone ou do seu amigo. Preenche data, horário, estado, cidade e se foi roubo, furto ou perda.

Com o envio do alerta, os bancos, a operadora de telefonia e a Anatel são avisados.

Os bancos que aderiram ao projeto farão o bloqueio das contas. O bloqueio dos aparelhos celulares seguirá a mesma regra. Até fevereiro, as empresas de telefonia também passarão a efetuar o corte das linhas.

Não há a opção de bloqueio temporário, então, se o aparelho for recuperado, é preciso falar com a operadora e os bancos para recuperar os acessos. Com informações da Agência Brasil – Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil