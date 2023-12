Artesãos vão expor seus trabalhos na Praça da Matriz neste sábado (23) e no domingo (24)

Em Barra Mansa quem ainda não garantiu os presentes natalinos terá até este domingo, dia 24 – véspera de natal -, para aproveitar as excelentes e personalizadas opções oferecidas pelo artesanato da cidade. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, está promovendo a tradicional Feira de Artesanato Edição Especial de Natal na Praça da Matriz de São Sebastião.

De acordo com a gerente de Turismo e coordenadora do artesanato de Barra Mansa, Bhella Santos, para este ano, além dos grupos e coletivos oficiais (Vivendo de Arte, Girassóis e Borogodó), outros artesãos estão apresentando seus trabalhos à população. “Desde o dia 06, mais de 80 profissionais se revezaram no espaço que montamos. Até este domingo, véspera de natal, os artesãos estarão aqui com opções lindas, personalizadas e com preços promocionais”, disse Bhella.

A Feira de Artesanato Edição Especial de Natal vai funcionar de 8h às 18h neste sábado, dia 23, e das 8h às 12h no domingo (24).