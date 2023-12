A prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), alerta os moradores sobre a necessidade de economizar água neste sábado, dia 23. Devido a uma queda de energia ocorrida por volta das 14h, a distribuição de água na ETA Nova foi interrompida até as 17h. A estação de tratamento é responsável pelo abastecimento de água de cerca de 70% da cidade.

Ainda de acordo com a autarquia, a distribuição está sendo retomada de forma gradual e em breve o serviço será normalizado.