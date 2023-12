Secretaria de Infraestrutura iniciou segunda fase de obra para evitar alagamentos, enquanto Furban-VR está reformando espaço de convivência

A Prefeitura de Volta Redonda está realizando duas importantes obras de infraestrutura para beneficiar os moradores do Jardim Vila Rica, com cerca de R$ 1,4 milhão em investimentos. Uma delas é a continuidade da obra que está construindo um novo sistema de drenagem de água da chuva; a outra é a revitalização de uma das áreas de lazer do bairro.

Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), foi iniciada a segunda fase da implementação de um novo sistema de drenagem de águas pluviais na Rua 24. O investimento é de aproximadamente R$ 1,3 milhão para evitar alagamentos e outros transtornos, principalmente em dias de fortes chuvas.

As equipes responsáveis pela obra já começaram a escavação e logo farão a preparação do solo. Em seguida, de acordo com o cronograma da obra, serão instalados 215 metros de novas manilhas com 2,5 metros de comprimento, em substituição aos tubos de aço.

“Estamos trocando os tubos de aço antigos, que sofrem mais rápido com a ação do tempo, por manilhas de concreto maiores. Também será feito um trabalho de reassentamento de manilhas. É uma obra importante que vai beneficiar todo o bairro”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Revitalização

Pelo Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), está sendo revitalizada a área de lazer localizada entre as avenidas 5 e Dr. Walter Granato da Rocha (antiga Avenida 4), próximo à rotatória da Praça Giusepe Stefano. As equipes já finalizaram a parte de demolição e começaram a colocar a nova grama.

“Vai ser feita toda a revitalização dessa área, que terá piso intertravado em toda a extensão, e onde ficarão os novos brinquedos será colocado grama. A lixeira grande será removida e vamos colocar outras novas de plástico, que serão distribuídas pelo local. O espaço também ganhará bancos de madeira”, explicou o diretor-técnico do Furban, Ernesto da Rocha.