Um idoso de 65 anos, identificado como José C. Ribeiro, morreu em um acidente na RJ-145 (Estrada Barra do Piraí-Valença), no final da noite de sábado (23). A batida foi no trecho da rodovia que passa pelo bairro Santa Terezinha, em Valença.

Ele estava em uma caminhonete Saveiro e chovia no momento do acidente. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente nem se houve outros feridos. (Foto: Alex Noronha)