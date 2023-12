Ônibus perde o freio e bate em parede de loja em Barra do Piraí

Um ônibus da Viação Edwiges, que fazia a linha Centro-Dr. Mesquita, via Metalúrgica, perdeu o freio e colidiu contra a parede de um estabelecimento comercial, no bairro Oficinas Velhas, em Barra do Piraí. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (24).

Segundo informações, o motorista sofreu escoriações e uma passageira teve um corte na testa e precisou de atendimento, sendo levada pelo Corpo de Bombeiros para a UPA(Unidade de Pronto Atendimento).

O motorista alegou ter perdido os freios quando trafegava pela Rua Doutor Ernane da Silva Pereira. Por sorte, não havia carros passando no momento.