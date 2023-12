Homem é atropelado em Valença

Um homem, de 34 aos, foi socorrido por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, na noite de domingo (24), em Valença. Ele foi atropelado na Rua Eugênio Rosa, no bairro Varginha e apresentava sinais de embriaguez. A vítima foi levada para o Hospital Escola.

De acordo com informações da Policia Militar, o homem estava deitado na rua e o condutor do veículo, de 32 anos, ao entrar na via não conseguiu visualizar a vítima devido a baixa luminosidade do local .

O autor do atropelamento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia. Ele foi ouvido e liberado e a vítima será intimada para ser ouvida posteriormente.