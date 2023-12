Corpo de Bombeiros remove corpo do Rio Paraíba do Sul em Pinheiral

O corpo de um homem foi removido do Rio Paraíba do Sul, no início da tarde desta segunda-feira (25), em Pinheiral. O cadáver foi visto perto de uma ilha no trecho do rio que passa próximo da Avenida Beira-Rio, no Parque Maíra.

O corpo foi levado pelos Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda, já em adiantado estado de decomposição. Até o momento desta publicação, o corpo não havia sido identificado. Também não há informações se o cadáver apresenta sinais de violência.