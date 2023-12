Dois são detidos por desacato no bairro Eucaliptal em Volta Redonda

A Polícia Militar prendeu na manhã desta segunda-feira (25) no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda, um homem de 26 anos e um jovem de 20 anos, por tentarem impedir que os agentes apreendessem uma motocicleta. A ocorrência foi na esquina das ruas Nilo Peçanha e Herciliano de Freitas.

De acordo com a Polícia, os agentes foram acionados para averiguar a realização de um baile não autorizado em via pública. No local havia cerca de 100 pessoas, muitas consumindo bebidas alcoólicas e com som em alto volume.

Os agentes tiveram a atenção voltada para a motocicleta que estava sobre a calçada, sem os retrovisores e com a placa dobrada. A Guarda Municipal, que também foi chamada para o local, solicitou o reboque para a remoção do veículo, quando surgiu um rapaz de 20 anos, alegando ser o dono da moto, afirmando que ninguém a levaria. O rapaz ainda tentou puxar a moto para evitar a apreensão, e acabou sendo imobilizado pelos agentes.

Nesse momento, um homem de 26 anos tentou impedir a ação dos policiais. Eles foram algemados e levados para a Delegacia de Polícia, sendo autuados e liberados em seguida.