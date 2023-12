Morre no HSJB jovem baleado no bairro Água Limpa, em Volta Redonda

Gabriel Chagas de Souza, de 25 anos, morreu baleado no início da madrugada desta segunda-feira (25), na Rua Angélica, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da unidade hospitalar, a vítima levou 20 tiros aproximadamente. Gabriel estava em uma motocicleta quando foi alvejado.

Também no HSJB, foi atendido durante a madrugada um rapaz de 24 anos, ferido com um tiro na perna. Até o momento desta publicação não havia sido confirmado onde o caso ocorreu, mas ele teria sido vítima de uma bala perdida entre as que mataram o outro jovem.