Homem é morto a tiros no distrito da Califórnia, em BP

Um homem identificado como Aristeu da Silva Junior, que completou 30 anos no último dia 22, foi assassinado na manhã desta terça-feira (26), na Rua Presidente Costa e Silva, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Segundo informação da mulher da vítima, Aristeu estava saindo de casa para levá-la ao trabalho, quando o criminoso desceu de um carro Astra prata, de placa não anotada, e atirou. Aristeu morreu no local.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A Delegacia de Polícia de Barra do Piraí investiga o crime.