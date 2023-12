Maria de Lourdes dos Santos, de 79 anos, morreu no final da noite de sábado (23), no Hospital São João Batista, após ficar internada por 8 dias devido a um princípio de incêndio na residência onde morava, na Rua Teresópolis, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Ela sofreu queimaduras e inalou muita fumaça.

O filho dela, de 52 anos, está internado no mesmo hospital em recuperação. Ele também inalou fumaça ao socorrer a mãe e sofreu uma queimadura. Segundo foi apurado, o princípio de incêndio foi causado pelo curto-circuito em um ventilador.