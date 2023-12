Guarda Municipal e Polícia Militar montaram bases em diversos bairros da cidade buscando coibir a prática com veículos barulhentos, que geram transtornos e infrações de trânsito

As operações de combate aos “rolezinhos” de motocicletas durante o Natal terminaram com 34 motos apreendidas em Volta Redonda; o número é quase 70% do total de veículos apreendidos até novembro deste ano (49). As fiscalizações realizadas pela Guarda Municipal e a Polícia Militar tiveram início no domingo (24) e foram encerradas na noite de segunda-feira (25). As ações tiveram como objetivo coibir a prática na qual pessoas em motos saem em comboios pela cidade cometendo diversas infrações de trânsito e gerando transtornos à população.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembrou que muitos condutores abordados durante as fiscalizações não possuíam a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e utilizavam os veículos com irregularidades – sem placas, com a falta de equipamentos obrigatórios de segurança e escapamento aberto, o que causa um barulho maior do que é naturalmente emitido pelo veículo.

“Tivemos a apreensão de 34 motos que se preparavam para o ‘rolezinho’, com a descarga aberta, sem habilitação e muitas outras infrações, que tinham como objetivo causar o caos em Volta Redonda. Temos que enaltecer a população que denunciou, que colaborou, que entendeu a importância do combate ao ‘rolezinho’ e também as equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal, que foram incansáveis”, enfatizou Luiz Henrique.

Para coibir a prática, as forças de segurança montaram bases em diversos bairros da cidade. Além das equipes das ruas, agentes no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) monitoraram toda a cidade 24 horas por dia.

“A Guarda Municipal e a Polícia Militar fizeram um excelente trabalho. O planejamento funcionou, reduzimos significativamente problemas e mostramos que não existe certeza de impunidade em Volta Redonda”, finalizou o secretário.

Serviço

Qualquer denúncia de irregularidades como essas ou crimes pode ser feita através dos números 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil). Fotos: Divulgação