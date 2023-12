Polícia Militar prende foragido da Justiça em Vassouras

Policiais militares, com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, prenderam na noite de segunda-feira (25), na Rodovia RJ-127, na entrada do bairro Independência, em Vassouras, um foragido da Justiça, de 24 anos.

Com informações sobre a localização do suspeito, os policiais conseguiram localizá-lo. Ele não ofereceu resistência no momento da prisão.

Contra ele constava um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Mendes, ficando à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.