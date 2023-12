Complexo de saúde recebeu mais de R$ 2,7 milhões em investimentos durante o ano

A Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, que funciona no Estádio da Cidadania, no bairro Nossa Senhora das Graças, ofertou neste ano mais de 145 mil consultas à população por meio de 13 especialidades médicas. De acordo com a coordenação do complexo de saúde, passam pelo local, por dia, aproximadamente quatro mil pessoas, que são atendidas por médicos angiologista, dermatologista, endocrinologista, fonoaudiólogo, gastroenterologista, hematopediatra, neurologista, nutricionista, ortopedista, otorrinolaringologista, pneumologista, reumatologista e urologista.

O complexo de saúde municipal também ofertou cerca de 67 mil exames de janeiro até o momento, com mais de 7,3 mil eletrocardiogramas (ECG); 4,8 mil fototerapias (Puva); 2,6 mil de psoríase/vit; 2,4 mil audiometrias; 770 encefalogramas (EEG); 720 de fotocoagulação; e 70 topografias.

Por meio do Centro de Imagem Gecy Vieira Gonçalves foram ofertados em 2023 mais de 25 mil exames de Raios-X; 17 mil de ultrassonografias; dois mil ultrassons com Doppler; e 900 ecocardiogramas.

“Com a inauguração do Centro Municipal Cardiológico Camilo Riker Furtado, no Aterrado, e com a reorganização do atendimento oftalmológico pela Secretaria de Saúde neste ano, algumas consultas e exames foram realocadas da policlínica para outros espaços, como o próprio centro cardiológico”, ressaltou o coordenador da Policlínica da Cidadania, Milton Alves de Faria, lembrando que os exames de alto custo são encaminhados para autorização do Dipa (Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria).

O coordenador explicou ainda que, para ser atendido na Policlínica da Cidadania, o paciente tem que receber um encaminhamento de um médico das unidades básicas de Saúde (UBS) ou de Saúde da Família (UBSF). O atendimento na policlínica é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Mais de R$ 2,7 milhões investidos

E os serviços de saúde que funcionam no Estádio da Cidadania receberam mais de R$ 2,7 milhões em investimentos importantes para melhorar o atendimento. Dentre as melhorias estão três novos mamógrafos de última geração adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), sendo que dois já começaram a funcionar.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, lembrou que o Centro de Imagem será totalmente reformado no primeiro semestre de 2024, onde serão incorporados dois novos equipamentos de radiologia, com tecnologia avançada.

“A Saúde tem atuado para melhorar também outros espaços. Reformamos a Policlínica da Mulher, que ganhou um moderno aparelho de ultrassom, com imagens em 3D; já reformamos e revitalizamos mais de 30 unidades da Atenção Primária, além de estarmos construindo mais. Novas camas hospitalares já chegaram para a nova UPA Santo Agostinho, que deve ser entregue em breve. Queremos oferecer pelo SUS (Sistema Único de Saúde) um atendimento seguro, moderno e confortável”, afirmou Conceição.

O prefeito Antonio Francisco Neto, que se recupera de cirurgia durante as férias, destacou que a saúde vem recebendo investimentos importantes e sendo reestruturada para melhorar cada vez mais o atendimento à população.

“Reformamos a Policlínica da Mulher, inauguramos o Centro Cardiológico, estamos construindo o Hospital da Criança e ampliando os hospitais do São João Batista (HSJB) e do Retiro (Hospital Municipal Dr. Munir Rafful-HMMR), inclusive adquirindo o prédio anexo da FOA (Fundação Oswaldo Aranha). Os hospitais já ganharam novos e modernos equipamentos. E vamos continuar priorizando a saúde da nossa população. É nosso compromisso levar saúde pública de qualidade a quem mais precisa”, afirmou Neto. Foto de divulgação