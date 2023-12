Trio é detido após ser flagrado furtando cabos em Volta Redonda

Caso foi denunciado à Secretaria de Ordem Pública e suspeitos foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) pela Guarda Municipal

Três homens foram detidos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) por guardas municipais nesta terça-feira (26), ao serem flagrados furtando cabos usados no fornecimento de energia elétrica nas proximidades do Viaduto Álimo Antônio Francisco, no bairro Conforto, em Volta Redonda. A ação foi flagrada por populares que denunciaram o caso à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Os cabos furtados pelo trio faziam parte do sistema de iluminação pública de ornamentação. A ação dos suspeitos foi gravada por populares com o uso de celulares. Logo em seguida ao furto, os guardas municipais, com base nas imagens, conseguiram deter o trio e levá-lo para a delegacia.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou os guardas municipais e enalteceu a participação da sociedade com a denúncia e a rápida ação dos agentes.

“O sucesso na segurança pública só acontece com a participação da sociedade. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas nós conseguimos ter um cidadão de bem em todo lugar. Além dessa pessoa que flagrou e acionou a Ordem Pública, parabenizo aos agentes envolvidos nessa ocorrência pela agilidade numa pronta resposta à sociedade. É importante que os moradores nos ajudem, denunciando e participando da construção de uma cidade mais segura”, enfatizou o secretário.

Qualquer denúncia de irregularidades como esta ou a prática de crimes pode ser feita através dos números 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil). Fotos: Divulgação