Ator de filme coreano ‘Parasita’ morre aos 48 anos

O ator sul-coreano Lee Sun-kyun, de 48 anos, famoso mundialmente por interpretar o patriarca rico Park Dong-ik no filme “Parasita”, foi encontrado morto, nessa quarta-feira (27), em Seul, capital da Coreia do Sul. O longa-metragem, lançado em 2019, venceu três categorias do Oscar, incluindo Melhor Filme.

A morte do artista aconteceu em meio a uma investigação por uso ilegal de drogas, durante uma iniciativa do governo para repressão ao uso de entorpecentes no País. Na ação, ele chegou a prestar três depoimentos à polícia, um deles no último sábado (23), numa sessão que durou mais de 19 horas. As informações são das agências internacionais Reuters e Yonhap.

Aos investigadores, o ator confessou que foi induzido a usar drogas por uma recepcionista de um bar que, segundo ele, tentava chantageá-lo. Neste ano, ele integrou o elenco dos filmes de terror “Sleep” e “Project Silence”, ambos convidados para o 76º Festival Anual de Cinema de Cannes. Com informações do Diário do Nordeste. (Foto: Getty Images)