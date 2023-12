Caminhoneiros são presos por suspeita de assassinato em Barra do Piraí

Dois caminhoneiros suspeitos de um assassinato em Barra do Piraí, no dia 4 deste mês, foram presos por policiais civis e militares, na terça-feira (26), numa ação coordenada pelo delegado Antônio Furtado. Com um deles, de 33 anos, que recebeu voz de prisão quando saía de casa, em Barra do Piraí, foi apreendido um revólver calibre 38 com seis munições.

A arma pode ter sido usada no crime. Segundo suspeita a polícia, foi ele quem disparou cinco tiros na cabeça da vítima, no bairro Cerâmica União.

O outro suspeito, de 28 anos, foi preso na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda, onde fazia uma entrega de areia. De acordo com a polícia, ele estaria conduzindo a motocicleta usada para a prática do crime.

Furtado afirmou que, embora os dois assassinos estivessem com a cabeça coberta por capacetes, imagens de câmeras de segurança obtidas pelos investigadores apontam “notável semelhança do biótipo dos suspeitos” quando comparadas com fotos dos dois presos encontradas em redes sociais.

De acordo com o delegado de Barra do Piraí, o homicídio teria sido praticado para vingar outro crime no bairro. “No dia 22 de agosto, foi encontrado o corpo de José de Souza Correia, mais conhecido como ‘Zé Brechó’, de 68 anos, uma pessoa muito querida no bairro. Ele estava desaparecido desde o dia 17 e seu corpo estava em um terreno baldio envolto por uma toalha”.

Furtado disse ainda que o idoso teria sido morto por Leandro Aleixo Batista, de 30 anos, vítima da vingança. “Leandro seria usuário de drogas e teria feito um empréstimo com o Zé Brechó e, como não queria pagar, decidiu matá-lo”, acrescentou Furtado, com base nas investigações.

Os suspeitos presos, se condenados, podem ser sentenciados a até 30 anos de prisão. No caso do caminhoneiro flagrado com o revólver no carro, ele foi autuado também por porte ilegal de arma de fogo. (Foto: Polícia Civil)