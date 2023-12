Carro roubado é encontrado abandonado em Barra Mansa

Um carro com registro de roubo foi recuperado pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (27) na Rua da Pedreira, no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa.

De acordo com a PM, populares informaram que o veículo – Fiat Siena – estava abandonado no local há cerca de seis dias. A PM informou que nenhum morador soube informar sobre a pessoa que deixou o carro no local.

O veículo foi rebocado para a delegacia, onde o caso foi registrado. Não há informações se o dono já foi avisado sobre a recuperação do automóvel. (Foto: PM/Divulgação)