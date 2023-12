A funcionária de uma loja de um shopping no bairro São Geraldo, em Volta Redonda, foi presa pela Polícia Civil no fim da tarde de terça-feira (26) por suspeita de uso de documento falso e falsificação de documento público para não ir trabalhar. A mulher, de 24 anos, foi dispensada do trabalho nos dias 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 deste mês, segundo apuração das autoridades.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram até o shopping e constataram que a mulher havia apresentado o atestado, no qual constava a assinatura de uma médica. No entanto, em contato com a médica, a profissional negou ter assinado qualquer documento e informou que não trabalha e nunca trabalhou na unidade de saúde que constava no atestado. Além disso, ela informou que aquela não era sua assinatura, apenas o seu nome e o número do CRM eram verdadeiros.

Na delegacia, a funcionária confirmou que comprou o atestado por R$ 120 de uma pessoa “ligada” a área de saúde, mas não revelou quem era e nem o local onde comprou. A mulher foi levada para a delegacia onde o delegado Vinícius Coutinho determinou sua prisão em flagrante. Agora, ela está à disposição da Justiça.