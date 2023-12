Policiais civis e militares prenderam na terça-feira (26), na Rua Coroados, no bairro Monte D’Ouro, em Valença, um homem de 44 anos que, no dia do Natal (25), atropelou um motociclista na RJ-147 e não parou para prestar socorro. A vítima, um jovem de 23 anos, residente em Vassouras, está em coma no Hospital Escola de Valença, segundo informou o delegado de Valença, Ronaldo Aparecido.

Ainda de acordo com o delegado, o motorista estava embriagado e abandonou o local do acidente, onde foi encontrado apenas o carro – que não está no nome dele – com o para-brisas quebrado e manchas de sangue. O trabalho de investigação feito pelas polícias Civil e Militar, segundo Ronaldo Aparecido, levaram à identificação e localizado do suspeito, que foi preso na casa de um amigo.

O preso será transferido nesta quarta-feira (27) para a Cadeia Pública de Volta Redonda.