Morre em VR médico Josué da Silva aos 65 anos

O médico Josué Vieira da Silva, de 65 anos, morreu na terça-feira (26), no Hospital da Unimed Volta Redonda. Ele estava internado em consequência de um acidente automobilístico que sofreu há pouco mais de um mês, em Angra dos Reis.

Neurocirurgião, Josué trabalhou nos hospitais da região, entre eles o São João Batista, em Volta Redonda.

Formado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), em 1985, Josué se especializou especialização em neurocirurgia, neurologia, cirurgia de coluna e tratamento da dor. Atuava em Barra Mansa, Volta Redonda e Angra dos Reis.

O corpo do médico está sendo velado no salão de vidro do Ilha Clube, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. O sepultamento está previsto para às 10h, no Portal da Saudade, em Volta Redonda.