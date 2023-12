Prefeitura e PM apreendem 10 motos e multam mais 30 em Angra dos Reis

Dez motocicletas foram apreendidas e os condutores de outras 30 foram multados em uma operação de choque de ordem realizada pela prefeitura de Angra dos Reis e pela Polícia Militar, entre a noite de Natal (25) e madrugada da terça-feira (26). A fiscalização surpresa aconteceu nos bairros da Japuíba e Encruzo da Enseada para coibir os chamados “rolês”, nos quais diversas motocicletas com escapamentos modificados saem pelas ruas fazendo barulho excessivo. Esse tipo de passeio motociclístico tem sido motivo de reclamação constante por parte da comunidade.

Ao todo, foram realizadas 86 abordagens. As principais infrações registradas foram de condutor sem carteira de habilitação ou com documento vencido, licenciamento atrasado, veículo sem placa e alteração no escapamento da moto para produzir mais barulho, o que é proibido por lei (artigo 98 do Código de Trânsito Brasileiro).

O principal objetivo da ação, que se repetirá nos próximos dias, em diversos pontos da cidade, segundo a prefeitura, é garantir o bem-estar dos moradores e a segurança no trânsito em Angra, além de reprimir a prática ilegal e aplicar as sanções cabíveis aos infratores.

“As equipes de fiscalização estão atuando em diversos pontos estratégicos da cidade para abordar motociclistas e verificar o nível de ruído produzido por suas motos. Aqueles que estiverem em desacordo com a legislação de trânsito estão sujeitos a penalidades e apreensão da moto”, alertou o secretário municipal de Segurança Pública, Douglas Barbosa.

De acordo com o secretário, a operação é importante também para conscientizar os condutores sobre a necessidade de respeitar as normas de trânsito e o direito ao sossego dos cidadãos.

Além das ações de fiscalização, a prefeitura e a polícia investigam grupos em redes sociais e aplicativos de mensagens usados para marcar os “rolezinhos” pela cidade. Quem tiver alguma informação sobre a prática ilegal pode denunciar no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), pelos telefones (24) 3365-3254 ou 153 (somente para ligações realizadas dentro de Angra). (Foto: Divulgação)