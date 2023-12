VR: homem em situação de rua é detido por agredir mulher

Um homem em situação de rua foi detido e encaminhado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) por guardas municipais nesta quarta-feira (27), em Volta Redonda, após agredir uma mulher. O crime aconteceu embaixo do Viaduto Heitor Leite Franco, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e foi flagrado por guardas municipais e uma de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que divulgou as imagens.

Os guardas estavam em patrulhamento quando viram o homem derrubando e empurrando a mulher. A agressão teria sido motivada por ciúmes.

Ele chegou a resistir à abordagem e foi levado para a delegacia. Os envolvidos não têm residência fixa e, até o momento desta publicação, o suspeito prestava depoimento na delegacia. (Imagem: Semop)