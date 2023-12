Programa da Prefeitura tem agora 17 parceiros para atuar no combate à fome e arrecadou mais de 45 mil quilos de alimentos

O Banco de Alimentos da Prefeitura de Volta Redonda iniciou o ano com oito parceiros doadores e chega ao final de 2023 com esse número mais que dobrado. Atualmente, são dezessete empresas apoiando um dos trabalhos mais importantes de combate à fome no município. Esse aumento permite que o alcance do projeto seja ampliado, de maneira a atender mais pessoas e entidades assistenciais do município.

O total de alimentos perecíveis e não perecíveis recebidos durante esse ano atingiu 46.787 kg. Além destas doações dos parceiros locais, o Banco de Alimentos recebe alimentos “in natura” da CEASA-RJ (Centrais de Abastecimento do estado do Rio de Janeiro), mediante participação do município em Editais do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), contribuindo para o Programa Comida de Verdade e o abastecimento de alimentos das Organizações da Sociedade Civil (OSC). Neste ano, o Banco de Alimentos recebeu cerca de 12 toneladas de alimentos somente a partir desta iniciativa.

O Banco de Alimentos

Implantado há 16 anos, o Banco de Alimentos é um dos equipamentos públicos de Segurança Alimentar e Nutricional, tendo como objetivo arrecadar alimentos vindos da agricultura familiar, das indústrias alimentícias, das redes varejistas e atacadistas, que estão fora dos padrões de comercialização, mas sem restrições de caráter sanitário para o consumo.

Esses alimentos arrecadados são doados às organizações e entidades inscritas no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Volta Redonda (COMSEA/VR). A população também contribui com as doações de alimentos não perecíveis em eventos que ocorrem em espaços públicos. O trabalho do Banco de Alimentos consiste em buscar em supermercados, hortifrutigranjeiros e agricultores da região, esses alimentos que são levados diariamente ao Banco para seleção, higienização e distribuição. Esse processo segue procedimento rigoroso com a supervisão de uma nutricionista.

O programa municipal de segurança alimentar tem como objetivo diminuir o desperdício de alimento no município e colaborar para manutenção de instituições beneficentes que fornecem comida à população carente

COMIDA DE VERDADE

O projeto municipal de suplementação alimentar e nutricional com verduras, legumes e frutas, às famílias beneficiárias do Benefício Eventual do Cartão Alimentação destinado às famílias que possuem em sua composição familiar crianças até 6 anos, gestantes/nutrizes e que estejam em atendimento e/ou acompanhamento nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). O Comida de Verdade atendeu 902 famílias, totalizando 1.815 pessoas.

Como forma de dialogar sobre a alimentação, o Programa de Inclusão Produtiva oferta oficinas de orientação nutricional nos CRAS e já atingiu 1.066 usuários. Ao logo do ano, 902 famílias foram beneficiadas, 215 gestantes/nutrizes e 698 crianças de 0 a 6 anos.