Ação tem o objetivo de proporcionar maior conforto à população durante as comemorações de fim de ano

A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Barra Mansa (SMOP), através da Guarda Municipal e em parceria com a Polícia Militar, está realizando, devido a reclamações e pedidos da população, uma operação com o objetivo de impedir ou diminuir a circulação de veículos barulhentos – como motocicletas – nos bairros do município. A ação tem início nesta quinta-feira (28) e se encerra na próxima segunda-feira (1º de janeiro), a fim de proporcionar um fim de ano mais tranquilo para os munícipes.

O comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, deu mais detalhes sobre a operação. “Nós tivemos várias reclamações, não só de Barra Mansa, como das cidades vizinhas também, em relação a essas motos barulhentas, popularmente conhecidas como ‘rolêzinho’. A Guarda Municipal juntamente com a Polícia Militar vai dar início hoje às operações, em todos os bairros e no centro da cidade. A ação vai ocorrer durante toda a noite, verificando, rodando e procurando inibir e acabar com essa dor de cabeça que causa um transtorno não só para a nossa cidade, mas para outros municípios também. Dessa forma, damos uma resposta à altura para a nossa população”, declarou.

O comandante da 2ª Companhia do 28º Batalhão da Polícia Militar, Capitão Cristiano Andrade, disse ser muito importante fiscalizar esses veículos barulhentos e consequentemente proporcionar um fim de ano tranquilo para toda a população. “Com essa ação em conjunto, a fim de minimizar os problemas com as motos barulhentas e com os motoqueiros que andam com a documentação errada, atrapalhando a via pública, o sossego e a ordem, teremos uma atuação muito forte para que nós possamos proporcionar um recesso bem mais tranquilo neste fim de ano aos nossos cidadãos”, frisou.

O secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Capitão Daniel Abreu, reforçou a importância da operação e do conforto da população. "Estamos com a equipe da Guarda Municipal e do 28º Batalhão da Polícia Militar, trabalhando em conjunto, visando coibir a perturbação do sossego causada por esses indivíduos em motos barulhentas que não respeitam a população. Atuaremos de forma rigorosa a fim de trazer a tranquilidade para nossos moradores", finalizou.