A Polícia Militar prendeu na quarta-feira (27) um homem de 32 anos, suspeito de ser o gerente do tráfico no bairro Santa Inês, em Barra Mansa. Ele foi preso em uma casa desabitada na Rua Francisco Carlota Araújo.

Com ele os agentes apreenderam 765 pinos de cocaína, 200 trouxinhas de maconha, 358 pedras de crack, 200 pinos vazios, material para embalar drogas, três cadernos com anotações do tráfico e dois grampeadores.