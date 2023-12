Ela foi atingida no tórax, pescoço e nas pernas

O Disque Denúncia divulga, nesta quinta-feira (28), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda, a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Evandro do Nascimento Lima, de 43 anos. Ele é o principal suspeito de matar a facadas a ex-companheira, Fabíola do Nascimento Miguel, de 37 anos.

O crime aconteceu na noite de ontem, dia 27, dentro da casa da vítima, no bairro Vila Mury, em Volta Redonda, por volta de 20h50min. Segundo uma testemunha, Evandro invadiu a casa da vítima e a atingiu com golpes de faca no tórax, pescoço e nas pernas, fugindo logo após o crime.

A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital São João Batista (HSJB)/em Volta Redonda, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na unidade médica, às 21h55min.

O crime foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que está responsável pela investigação.

Contra ele consta um mandado de prisão, expedido pela Justiça, pelo crime de tráfico de drogas, em sentença condenatória, transitada em julgado, a ser cumprida no regime semiaberto, pelo prazo de 09 anos e 4 meses de reclusão. O suspeito se encontra foragido desde setembro deste ano, quando foi expedido o mandado de prisão.

Um mandado de prisão pelo crime de Feminicídio será solicitada à Justiça ainda nesta quinta-feira (28).

Quem tiver informações sobre a localização Evandro do Nascimento, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

• Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

• WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.