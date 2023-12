Um homem de 26 anos foi preso na quarta-feira (27) acusado de furtar roupas de uma loja localizada na Rua Aurelino Garcia, no Centro de Barra do Piraí. A prisão foi feita por policiais militares do Segurança Presente. O suspeito foi abordado na saída da loja por um funcionário que percebeu o crime e devolveu somente duas das quatro peças que havia furtado. O valor total das peças era de aproximadamente R$1,1 mil.

Já fora da loja, o suspeito levantou a suspeita dos agentes, pois estava tentando vender as peças – uma bermuda de R$299,90 e uma camisa de R$249,90. Questionado, ele alegou que havia ganhado as roupas no Natal, mas como não serviram, resolveu vendê-las.

Como as peças ainda estavam com a etiqueta, os policiais conduziram o suspeito até a loja, onde os funcionários confirmaram o furto e forneceram imagens de uma câmera de segurança, na qual o homem aparece colocando as roupas dentro da sacola. Ele foi apresentado na delegacia de polícia e teve a prisão em flagrante determinada pelo delegado Antônio Furtado, que considera o caso inusitado.

“Em 15 anos de polícia nunca tinha visto uma situação dessas, a loja acreditou que ele tivesse devolvido tudo”, disse o delegado, explicando que o preso vai responder por furto tentado (em relação às roupas devolvidas) e furto consumado, em razão das que foram levadas.