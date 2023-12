Motocicleta é furtada na Vila Santa Cecília em Volta Redonda

Um entregador, de 33 anos, teve sua motocicleta Honda Bros preta ano 2023, placa SRO-2J58, furtada no início da noite de quarta-feira (27), na Rua 33, na vila Santa Cecília, em Volta Redonda, enquanto fazia uma entrega. . O crime foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o ladrão já com um capacete nas mãos observando a moto, que foi deixada pelo entregador com a chave na ignição, pois, segundo ele, a entrega seria rápida. Em seguida, o homem coloca o capacete, tira a bolsa de bagagem e sai com o veículo.

O dono disse que conseguia ver a moto do local onde estava, mas não percebeu quando ela foi levada. As imagens obtidas por ele já estão em poder da polícia. O entregador informou que ainda está pagando o financiamento que fez para comprar a motocicleta.